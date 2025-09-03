miércoles, septiembre 3, 2025
Nacionales

¿Con qué documentos hay que ir a votar el próximo domingo?

De La Bahía Noticias

De cara a las elecciones del próximo domingo en la provincia de Buenos Aires, se recordó a la ciudadanía que, para poder votar, es obligatorio presentarse en la mesa donde se está inscrito o inscrita con el último ejemplar del documento de identidad.

El documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón electoral.

No se permitirá votar con un ejemplar anterior, aun si la persona figura en el listado.

Es importante verificar con anticipación el lugar de votación y tener en cuenta este requisito para evitar inconvenientes el día de los comicios.

