Dónde se colocan vacunas antirrábicas gratuitas hoy en Bahía Blanca

El Municipio de Bahía Blanca informó que hoy, de 12 a 15 , se llevará a cabo una jornada de vacunación antirrábica gratuita en la Sociedad de Fomento del barrio Sesquicentenario, ubicada en Kloosterman 119.

La campaña está destinada a perros y gatos a partir de los 3 meses de edad. La atención será por orden de llegada, sin turno previo.

Se recuerda a los vecinos que los perros deben ser llevados con correa, y los gatos transportados en jaulas o bolsos para garantizar la seguridad de todos.