miércoles, septiembre 3, 2025
Locales

Dónde se colocan vacunas antirrábicas gratuitas hoy en Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

El Municipio de Bahía Blanca informó que hoy, de 12 a 15 , se llevará a cabo una jornada de vacunación antirrábica gratuita en la Sociedad de Fomento del barrio Sesquicentenario, ubicada en Kloosterman 119.

La campaña está destinada a perros y gatos a partir de los 3 meses de edad. La atención será por orden de llegada, sin turno previo.

Se recuerda a los vecinos que los perros deben ser llevados con correa, y los gatos transportados en jaulas o bolsos para garantizar la seguridad de todos.

Comentarios

You May Also Like

Programa de desarme voluntario

Debora Pedreira

La Ucma de Cono Sur será equipada con concentradores de oxígeno

Fabricia

Comenzó el paro médicos bonaerenses en reclamo de paritarias

De La Bahía Noticias