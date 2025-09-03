La FIFA multó a Argentina y otras selecciones

La FIFA multó a seis federaciones nacionales, incluida la campeona defensora Argentina, por abusos racistas por parte de los aficionados en las eliminatorias del Mundial en junio.

Las seis naciones acusadas de “discriminación y abuso racista” fueron Albania, Argentina, Chile, Colombia, Serbia y Bosnia-Herzegovina, según la lista de sanciones publicada por la FIFA de su comité disciplinario.

No se proporcionaron detalles sobre ninguno de los casos.

Argentina fue multada con 120.000 francos suizos (US$149.000) por la FIFA por un solo cargo de discriminación o abuso racista en un partido el diez de junio contra Colombia en Buenos Aires.

El partido terminó 1-1 y el centrocampista argentino Enzo Fernández fue expulsado por una entrada peligrosa. La FIFA dijo que debe cumplir una suspensión de dos partidos y pagar una multa de 5000 francos suizos (US$6200).

Argentina ya avanzó para defender su título el próximo año en el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México.

Las multas de seis cifras muestran una renovada dureza por parte de la FIFA contra el racismo y la discriminación desde un llamado global en su reunión anual el año pasado para que los organismos de fútbol tomen medidas.

En la mayoría de los casos, la FIFA también ordenó a sus federaciones miembros que tengan un “plan de prevención” para futuros partidos. (AP)