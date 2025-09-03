miércoles, septiembre 3, 2025
Golazo HD

La FIFA multó a Argentina y otras selecciones

De La Bahía Noticias

La FIFA multó a seis federaciones nacionales, incluida la campeona defensora Argentina, por abusos racistas por parte de los aficionados en las eliminatorias del Mundial en junio.

Las seis naciones acusadas de “discriminación y abuso racista” fueron Albania, Argentina, Chile, Colombia, Serbia y Bosnia-Herzegovina, según la lista de sanciones publicada por la FIFA de su comité disciplinario.

No se proporcionaron detalles sobre ninguno de los casos.

Argentina fue multada con 120.000 francos suizos (US$149.000) por la FIFA por un solo cargo de discriminación o abuso racista en un partido el diez de junio contra Colombia en Buenos Aires.

El partido terminó 1-1 y el centrocampista argentino Enzo Fernández fue expulsado por una entrada peligrosa. La FIFA dijo que debe cumplir una suspensión de dos partidos y pagar una multa de 5000 francos suizos (US$6200).

Argentina ya avanzó para defender su título el próximo año en el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México.

Las multas de seis cifras muestran una renovada dureza por parte de la FIFA contra el racismo y la discriminación desde un llamado global en su reunión anual el año pasado para que los organismos de fútbol tomen medidas.

En la mayoría de los casos, la FIFA también ordenó a sus federaciones miembros que tengan un “plan de prevención” para futuros partidos. (AP)

Comentarios

You May Also Like

Futbolista se golpeó la cabeza contra un paredón de la cancha

De La Bahía Noticias

Investigarán la muerte de Astori como “homicidio involuntario”

De La Bahía Noticias

Murió Amadeo Carrizo, leyenda del fútbol argentino

Gerardo Lorenzo