Hamilton asegura que seguirá en la Fórmula 1 “todavía durante un tiempo”

El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton, aseguró este jueves que seguirá en Ferrari en 2027 y en la categoría reina del automovilismo “todavía durante un tiempo”, con lo que desmintió cualquier versión de un eventual retiro.

A sus 41 años, el considerado piloto mejor pagado del paddock afronta su segunda temporada con Ferrari, tras una desastrosa primera campaña en la que no pudo agrandar su impresionante palmarés de siete coronas mundiales (seis con Mercedes y la primera con McLaren en 2008).

“Sigo bajo contrato” con Ferrari hasta, al menos, finales de 2027, dijo Hamilton, sonriente y con su voz suave, en una rueda de prensa previa al Gran Premio de Canadá que se disputará el domingo en Montreal.

“Así que por mi parte todo está 100% claro: sigo concentrado, motivado, sigo amando lo que hago con todo mi corazón y voy a estar aquí todavía durante un tiempo, tendrán que acostumbrarse”, agregó.

El británico comenzó su larga carrera en la F1 en 2007 con McLaren y logró su primera victoria en la pista Gilles-Villeneuve de Montreal, “uno de los mejores circuitos y una de las mejores ciudades del mundo” para la F1, según él.

“Hay mucha gente que intenta retirarme, pero ni siquiera pienso en eso. Ya estoy pensando en la siguiente etapa y en hacer planes para los próximos cinco años. Así que, sí, todavía tengo previsto estar aquí durante un tiempo”, insistió.

Hamilton es quinto en la clasificación de pilotos, por detrás de su compañero monegasco, Charles Leclerc (3º).

En el Gran Premio de Japón, a finales de marzo, el veterano y laureado piloto afirmó que se encontraba en mejor forma física que todos sus rivales, en ocasiones dos veces más jóvenes. (AFP)