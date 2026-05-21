Alonso critica la era híbrida y lamenta una “década perdida” en la Fórmula 1

El piloto español Fernando Alonso se sumó el jueves a las críticas contra la actual era híbrida de la Fórmula 1 y aseguró que la categoría perdió “casi una década” de “puro pilotaje” desde la introducción de las unidades de potencia turbo híbridas en 2014.

Dos veces campeón del mundo, el corredor de Aston Martin cuestionó especialmente la necesidad de gestionar constantemente la energía de los monoplazas, una situación que, según varios pilotos, afecta el carácter competitivo de las carreras.

“El ADN de estas unidades de potencia siempre será el mismo”, afirmó al ser consultado sobre la posibilidad de modificar el reparto de potencia entre el motor de combustión y el sistema eléctrico.

“Y siempre recompensará ir despacio en las curvas”, agregó.

El piloto hizo referencia a las estrategias de ahorro de energía que obligan a los corredores a reducir la velocidad en determinados sectores del circuito para optimizar el rendimiento del monoplaza.

Responsabilizó a la Fórmula 1 por haber apostado por la electrificación a partir de 2014, en línea con la transformación tecnológica de la industria automotriz.

“Las carreras son otra cosa”, sostuvo. “Por desgracia, hemos tenido este periodo desde 2014, con la era turbo y ahora incluso más, en el que perdimos casi una década o incluso más de puro pilotaje”, agregó.

Varios pilotos criticaron esta temporada las prácticas de gestión energética, como el super-clipping o el levantamiento anticipado del acelerador antes de las curvas.

Según Alonso, estas dinámicas provocaron adelantamientos y carreras “artificiales” en la actual temporada de la Fórmula 1, que este fin de semana disputará el Gran Premio de Canadá en Montreal. (AFP)