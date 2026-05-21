Un tramo de la escalera de la Torre Eiffel fue vendido por 450.160 euros en una subasta

Un tramo de la escalera de la Torre Eiffel, compuesto por 14 peldaños, fue adjudicado este jueves por 450.160 euros (522.546 US$) a un coleccionista francés, anunció la casa de subastas Artcurial.

Con una altura de 2,75 metros, procede de la escalera helicoidal original de la “Dama de Hierro”, que data de 1889 y que conectaba el segundo y el tercer piso del emblemático monumento de París.

Procedente de una colección privada donde permaneció más de 40 años, este tramo estaba estimado entre 120.000 y 150.000 euros.

En 2016, una pieza similar vendida por la misma casa de subastas alcanzó los 523.800 euros (unos 608.000 US$), mientras que el récord se estableció en 2008 en Sotheby’s, donde un comprador estadounidense pagó por otro 552.750 euros (unos 642.000 US$).

En 1983, la instalación de un ascensor entre los dos últimos pisos de la torre obligó a desmontar y cortar una escalera en 24 trozos.

Según Artcurial, de los tramos vendidos ese año, “pocos permanecieron en Francia y fueron conservados por sus compradores originales”.

Varios elementos acabaron en lugares prestigiosos del mundo: uno está instalado en los jardines de la Fundación Yoishii en Yamanashi, en Japón, un segundo cerca de la Estatua de la Libertad en Nueva York, y un tercero en Disneylandia.

Otros pertenecen a colecciones privadas.

Con 324 metros de altura, la Dama de Hierro fue construida por Gustave Eiffel (1832-1923) para la Exposición Universal de 1889. (AFP)