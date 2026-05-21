“Dibu” Martínez dice que se fracturó un dedo antes de que Aston Villa ganara la final de la Europa League
Una fractura en un dedo durante el calentamiento no impidió que el arquero del Aston Villa, el argentino Emiliano Martínez, ayudara a su equipo a vencer al Friburgo 3-0 en la final de la Europa League del miércoles y a alzarse con su primer título en 30 años
El argentino decidió jugar a pesar del dolor después de que un fisioterapeuta le examinara el dedo, a pesar del riesgo de agravar la lesión a pocas semanas del inicio del Mundial, donde el meta es indiscutido en los 11 iniciales de la “albiceleste”
Realizó dos paradas para ayudar a que el Villa se asegurara su primer gran trofeo europeo desde 1982 y su primer título importante desde la conquista de la Copa de la Liga en 1996
“Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor, y para mí no hay mal que por bien no venga”, dijo Martínez a ESPN tras el partido, restándole importancia a la lesión
Al ser consultado sobre si la lesión era para preocuparse, “Dibu” dijo: “Nunca tuve una rotura de dedo, pero cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado. Pero bueno, son caminos que hay que pasar y estoy orgulloso de defender al Aston Villa”
Martínez tuvo una atajada vital en los últimos instantes de la final del Mundial 2022 ante Francia y luego fue figura en la tanda de penales
En la primera fase del Mundial, Argentina estará en el Grupo J, donde se medirá con Argelia, Austria y Jordania