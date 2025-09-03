miércoles, septiembre 3, 2025
Avanza la recuperación integral de la dársena de pescadores, anunció el intendente

El intendente Federico Susbielles anunció hoy que “como parte del plan Bahía al Mar, el puerto de Bahía Blanca avanza en la recuperación integral de la dársena de pescadores y la continuación del paseo portuario”.

De este modo, se “revalorizará la pesca artesanal, garantizando mejores condiciones de seguridad y trabajo” y se “ampliará también la zona de disfrute para la comunidad”.

El jefe comunal expresó se trata de “otro paso adelante”.

