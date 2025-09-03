Comenzaron los trabajos en el puente de Pampa Central

El secretario comunal de Obras Públicas, Gustavo Trankels, indicó que “el puente de calle Pampa Central va a tener 28 metros de longitud”.

“A este puente van adosados varios servicios, por ejemplo, una fibra óptica, caños de gas, de agua, de fluentes cloacales, o sea distintos servicios que usaban la estructura del puente para el cruce del canal y lo cuales tienen que ser relocalizados”, agregó.

Aclaró que “se encuentran trabajando los equipos técnicos de las distintas empresas para ver cómo se reposicionan esos servicios” y que “por eso, no podemos demoler el puente hasta que esos servicios no sean relocalizados porque si no dejaríamos sin servicio al resto de la gente”.

Afirmó que las primeras tareas abarcan la “conformación del talud de lo que va a ser la pasarela peatonal, que existía aguas abajo del actual puente vial y que fue afectada por la inundación”.

“Tenemos el otro puente, el de calle Don Bosco, cuya reconstrucción comenzará a la brevedad; la idea es mejorar el acceso para que también sea un lugar donde se pueda para que haya conectividad en el barrio hasta que se puedan construir los nuevos puentes”, aseguró el funcionario municipal.

Cabe destacar que la obra, en su totalidad, contará con una inversión estimada en 109 mil millones de pesos del gobierno de la provincia.

El proyecto global contempla la reconstrucción de los 6.300 metros lineales que van desde el estuario al partidor del Parque de Mayo y sus 16 puentes, con un diseño que permitirá prácticamente triplicar la capacidad de captación.