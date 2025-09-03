Los cortes de calzada que se realizan hoy en Bahía por obras de reencarpetado
El municipio de Bahía Blanca anunció que hoy se realizan cortes de calzada en distintos puntos de la ciudad por obras de reencarpetado.
– Caronti, entre Zapiola y avenida Alem: durante 24 horas.
– Drago, entre Luiggi y Pedro Pico: durante 24 horas.
– España, entre Thompson e Italia: de 8 a 16.
Debido al corte en calle España, hasta las 16, la línea 500 circula en sentido Sesquicentenario- Saladero por España, Saavedra y 25 de Mayo. La línea 502 (Floresta a Villa Rosas) por Darregueira, Undiano, Italia y recorrido usual.
Además, hasta las 16 se producirá el cierre de Rafael Obligado y Schiaffino por obra de pavimentación.
