martes, julio 28, 2026
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Varios intoxicados en un evento solidario en Pringles: hoy dan el alta al último paciente internado

De La Bahía Noticias

Permanecía internado un paciente pediátrico que resultó intoxicado tras consumir alimentos de un evento solidario organizado el pasado domingo en Coronel Pringles para recaudar fondos para el tratamiento médico de una niña.

El secretario de Salud municipal, Luis González Estevarena, dijo por DE LA BAHÍA que el chico “sería dado de alta” esta mañana porque “ya está bien”.

El facultativo remarcó que “aún no está determinada” la bacteria que ocasionó el brote porque “se espera el resultado de los análisis de materia fecal de los pacientes”.

También confirmó que “ya se realizó el decomiso de los alimentos crudos y de los sobrantes” para establecer la trazabilidad.

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