Las visitas de extranjeros a Argentina crecieron en el primer semestre

El número de extranjeros que visitaron Argentina durante el primer semestre del año creció el 8,8 % interanual, hasta los 4,79 millones de personas, según un informe oficial difundido este lunes.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (Indec) indicó que los 2,89 millones de turistas que ingresaron en Argentina en la primera mitad del año supusieron un ascenso del 7,4 % con respecto al mismo periodo de 2025.

En el primer semestre llegaron además al país 1,89 millones de extranjeros que ingresaron sin pasar una noche en territorio argentino, un fenómeno que se concentra en ciudades fronterizas o en visitas de un día a Buenos Aires por vía aérea, terrestre o fluvial.

Esta cifra de los denominados excursionistas subió el 11,1 % en comparación con el mismo lapso de 2025.

En cuanto a los datos de turismo emisor, el informe del Indec precisa que entre enero y junio salieron del país suramericano unos 9,29 millones de residentes -un 15 % menos que hace un año-, de los que 6,38 millones fueron turistas y 2,9 millones, excursionistas.

De acuerdo con el informe del Indec, en el sexto mes del año el número de extranjeros que visitaron Argentina creció el 13 % interanual, hasta las 612.800 personas.

De ese total, fueron 329.200 los turistas que ingresaron en Argentina en el sexto mes del año, cifra que supuso un ascenso del 3,3 % con respecto al mismo mes de 2025.

En junio llegaron además al país 283.600 excursionistas, un 26,9 % más que hace un año.

En cuanto al turismo emisor, el informe del Indec precisa que en junio salieron del país suramericano 925.900 residentes, un 24,9 % menos que en igual mes de 2025.

De ese total, 501.900 fueron turistas y 424.000, excursionistas. EFE