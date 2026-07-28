Recuperaron en Coronel Pringles una motocicleta robada en Tres Arroyos

Una motocicleta denunciada como robada en Tres Arroyos fue recuperada durante dos allanamientos realizados en Coronel Pringles, en el marco de una investigación por el delito de hurto.

La causa se inició el 15 de junio de 2026, tras la denuncia por la sustracción de una motocicleta QJ Motors SRT 550 de un domicilio de Tres Arroyos.

La investigación avanzó cuando personal del Gabinete Técnico Operativo de Coronel Pringles detectó el rodado circulando por esa ciudad. A partir de esa información se solicitaron dos órdenes de allanamiento.

En uno de los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares para ser peritados, mientras que en una vivienda de calle Rauch fue hallada y secuestrada la motocicleta buscada.

Las actuaciones fueron remitidas a la fiscalía interviniente, que por el momento no dispuso detenciones.