Banfield y Sarmiento van por la recuperación en la Liga Profesional

Banfield y Sarmiento jugarán este martes por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos fueron derrotados en el debut del campeonato y buscarán sumar de a tres esta jornada.

El encuentro se disputará desdelas 19.00en el estadio Florencio Sola, con arbitraje de Andrés Gariano y en el VAR lo acompañará Álvaro Carranza. La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium.

Banfield está atravesando una etapa de crisis institucional y económica, y además tiene algunas bajas que buscará solventar con la incorporación de juveniles de la Reserva. En el debut del campeonato, cayó 1-0 ante Huracán en Parque Patricios y buscará sumar de a tres ante su gente.

Sarmiento, que también necesita sumar para no sufrir con el descenso, tampoco arrancó el segundo semestre de la mejor manera: además de quedar eliminado de la Copa Argentina ante Boca, en el debut del Clausura fue superado por Argentinos Juniors y cayó 3-2 en un partidazo.

Probables formaciones

Banfield:Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; David Zalazar, Santiago Esquivel, Ignacio Pais, Lautaro Gómez; Bruno Sepúlveda, Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Sarmiento: Iván Arboleda; Thiago Santamaria, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Santiago Salle, Cristian Zabala, Elián Giménez, Gabriel Díaz; Junior Marabel, Pablo Magnin. DT: Facundo Sava.

Hora: 19.00.

Árbitro: Andrés Gariano.

VAR: Álvaro Carranza.

Estadio: Florencio Sola.

TV: TNT Sports Premium.