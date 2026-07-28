Anunciaron cortes de energía para este martes en algunos sectores de Bahía Blanca
La empresa EDES informó que este martes realizará cortes programados del servicio en algunos sectores de Bahía Blanca, en el marco de tareas de mantenimiento y obras en la red.
Las interrupciones afectarán el cuadrante comprendido por Moreno, Almafuerte, Rondeau y Sixto Laspiur (de 9 a 14) y la sede de la Universidad Nacional del Sur ubicada en San Andrés 898 (de 9:30 a 13:30).
También estará afectado el sector delimitado por Polidoro Coulin, Río Atuel, 17 de Mayo y Colorados del Monte (de 9:30 a 11).
La empresa indicó que los trabajos podrán ser reprogramados en caso de condiciones climáticas adversas.
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