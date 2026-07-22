miércoles, julio 22, 2026
La Región

Vialidad de La Pampa advirtió que el deterioro de las rutas nacionales sobrecarga los caminos provinciales

De La Bahía Noticias

El presidente de Vialidad Provincial de La Pampa, Rodrigo Cadenas, advirtió que el deterioro y la falta de mantenimiento de las rutas nacionales están provocando un fuerte incremento del tránsito pesado sobre los corredores provinciales.

Según explicó, los camiones que se dirigen hacia Vaca Muerta comenzaron a utilizar rutas provinciales como alternativa a las nacionales 5, 35 y 152, debido a su mal estado.

Como consecuencia, algunas vías pasaron de recibir entre 200 y 300 camiones diarios a registrar 700, 800 y hasta 900.

El funcionario señaló que este incremento pone en riesgo la infraestructura vial de la provincia y sostuvo que, ante la falta de obras por parte del Gobierno nacional, la Provincia decidió avanzar con medidas para evitar un mayor deterioro de la red.

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