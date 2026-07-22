Vialidad de La Pampa advirtió que el deterioro de las rutas nacionales sobrecarga los caminos provinciales

El presidente de Vialidad Provincial de La Pampa, Rodrigo Cadenas, advirtió que el deterioro y la falta de mantenimiento de las rutas nacionales están provocando un fuerte incremento del tránsito pesado sobre los corredores provinciales.

Según explicó, los camiones que se dirigen hacia Vaca Muerta comenzaron a utilizar rutas provinciales como alternativa a las nacionales 5, 35 y 152, debido a su mal estado.

Como consecuencia, algunas vías pasaron de recibir entre 200 y 300 camiones diarios a registrar 700, 800 y hasta 900.

El funcionario señaló que este incremento pone en riesgo la infraestructura vial de la provincia y sostuvo que, ante la falta de obras por parte del Gobierno nacional, la Provincia decidió avanzar con medidas para evitar un mayor deterioro de la red.