“Para nosotros fue un fin de semana común”: la crisis golpea al turismo en Tornquist

Víctor Antón, secretario de Producción y Turismo de Tornquist, habló en ContraReloj por De La Bahía, sobre la baja participación turística durante este fin de semana largo y remarcó que la realidad económica los impacta fuertemente.

“Para nosotros, fue un fin de semana común”, remarcó, y dejó claro que “desde el viernes hasta el domingo el porcentaje de reservas en la comuna era de un 20%”.

Antón mencionó que “el turismo mutó durante el último año” y que “la gente prefiere simplemente ir a pasar el día en lugar de quedarse una noche o más”.