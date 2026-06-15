Dos personas fueron aprehendidas tras un enfrentamiento con la Policía

Dos personas fueron demoradas por la Policía bahiense por los delitos de atentado, resistencia a la autoridad, amenazas y desobediencia.

El hecho se produjo este lunes en Reconquista y Perito Moreno, cuando el conductor de una Ford Eco Sport fue advertido de que no podía circular por el sector debido a trabajos de reparación del pavimento.

Lejos de acatar las indicaciones impartidas por el personal policial, Miguel Ángel Babler (54) adoptó una actitud hostil, profirió insultos y posteriormente arremetió físicamente contra uno de los efectivos, sin llegar a ocasionarle lesiones, al tiempo que lanzó reiteradas amenazas de muerte.

Mientras arribaban refuerzos al lugar, familiares del aprehendido intervinieron intentando impedir el procedimiento y agrediendo al personal policial. Al mismo tiempo, un grupo de personas comenzó a concentrarse en las inmediaciones y arrojó piedras contra los uniformados.

En medio del tumulto, Jessica Elizabeth Babler (34) ingresó a la camioneta con intenciones de retirarse del lugar, pero finalmente fue reducida tras un intenso forcejeo dentro del habitáculo del vehículo.

Como resultado del procedimiento se concretó el secuestro de la camioneta involucrada y el traslado de ambos aprehendidos a la dependencia policial correspondiente.