Detuvieron a un joven tras evadir un control y protagonizar una persecución

La Policía aprehendió anoche a Axel Patricio Solano, de 20 años, luego de que intentara evadir un control policial y protagonizara una persecución por distintas calles de la ciudad.

El procedimiento comenzó en inmediaciones de Tierra del Fuego y Piccioli cuando los efectivos intentaron identificar al conductor de una motocicleta tipo enduro.

Según se informó, el motociclista no acató las indicaciones del personal policial y emprendió la fuga a gran velocidad, iniciándose un seguimiento por diferentes arterias.

La persecución finalizó en Harris al 1451 donde el conductor ingresó al patio delantero de su domicilio e impactó la motocicleta contra una reja. En ese momento, fue reducido y aprehendido por los efectivos.

Además, se procedió al secuestro de una motocicleta Corven Triax 200 porque carecía de la documentación correspondiente.

El aprehendido fue trasladado a la Comisaría Sexta y quedó a disposición de la fiscalía N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

La causa fue caratulada como desobediencia.