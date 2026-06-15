martes, junio 16, 2026
DestacadasLocales

Detuvieron a un joven tras evadir un control y protagonizar una persecución

De La Bahía Noticias

La Policía aprehendió anoche a Axel Patricio Solano, de 20 años, luego de que intentara evadir un control policial y protagonizara una persecución por distintas calles de la ciudad.

El procedimiento comenzó en inmediaciones de Tierra del Fuego y Piccioli cuando los efectivos intentaron identificar al conductor de una motocicleta tipo enduro.

Según se informó, el motociclista no acató las indicaciones del personal policial y emprendió la fuga a gran velocidad, iniciándose un seguimiento por diferentes arterias.

La persecución finalizó en Harris al 1451 donde el conductor ingresó al patio delantero de su domicilio e impactó la motocicleta contra una reja. En ese momento, fue reducido y aprehendido por los efectivos.

Además, se procedió al secuestro de una motocicleta Corven Triax 200 porque carecía de la documentación correspondiente.

El aprehendido fue trasladado a la Comisaría Sexta y quedó a disposición de la fiscalía N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

La causa fue caratulada como desobediencia.

Comentarios

You May Also Like

Se acrecienta la expectativa por la gran Fiesta de la Tradición que organiza el SPIQPyA

De La Bahía Noticias

Impactante vídeo con el testimonio del joven acusado

De La Bahía Noticias

Día Siete, el Nuevo Programa Periodístico que Bahía esperaba

De La Bahía Noticias