Investigan si explotó un celular que cargaban en el auto y provocó un vuelco en Córdoba

Una mujer de 45 años sufrió graves quemaduras después de que un auto despistara e impactara contra una alcantarilla en Córdoba.

La principal hipótesis es que el hecho se habría desencadenado por la explosión de un celular que estaba cargándose dentro del vehículo.

El episodio ocurrió durante la noche sobre la ruta E-53, a la altura del kilómetro 7. El auto involucrado fue un Renault Sandero, que terminó fuera de la calzada y chocó contra una boca de alcantarilla en un desagüe pluvial.

De acuerdo al parte policial, por causas que todavía se investigan se produjo un foco de incendio dentro del vehículo. Aparentemente, las llamas se habrían iniciado tras la explosión de un teléfono conectado para su carga en el habitáculo.

Esa situación habría provocado que el conductor, un hombre de 43 años, perdiera el control del auto y terminara despistando.

La acompañante sufrió heridas de gravedad y quemaduras en gran parte del cuerpo. Fue asistida en el lugar por un servicio de emergencias y luego trasladada al Instituto del Quemado, donde permanece internada en estado reservado.

El conductor, en tanto, fue derivado al Hospital Municipal de Unquillo y se encuentra fuera de peligro. Las autoridades investigan cómo se originó el incendio y si efectivamente estuvo relacionado con el celular que se cargaba en el vehículo. (El Doce TV)