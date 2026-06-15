Tras polémicas, FIFA incluirá el español de forma sistemática en todas las conferencias de prensa

La FIFA permitirá que se hagan preguntas en español e incluirá este idioma en la traducción de todas las conferencias de prensa del Mundial, tras la polémica abierta cuando jugadores como el marroquí Achraf Hakimi, el brasileño Vinicius o el neerlandés Frenkie de Jong no pudiesen responder en español en su comparecencia oficial previa al partido.

Según supo EFE, la Federación Internacional ha revisado un criterio que no es nuevo, que fue incluir traductores en los idiomas de las dos selecciones más en inglés, como idioma universal, mientras que en los partidos disputados en México siempre hubo traducción en español.

En ese sentido, en las conferencias de prensa de Hakimi y Vinicius del estadio Metlife de Nueva Jersey hubo cinco idiomas disponibles; francés y árabe, por Marruecos; más portugués, italiano -por el técnico de Brasil Carlo Ancelotti- e inglés.