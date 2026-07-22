miércoles, julio 22, 2026
La Región

Dura sanción del Aprevide a un club de Tres Arroyos por incidentes

De La Bahía Noticias

El Aprevide sancionó al club Quilmes de Tres Arroyos luego de los incidentes registrados tras el clásico frente a Huracán, disputado por la última fecha del Torneo Apertura.

La medida establece que el estadio Orfel Fontan permanecerá suspendido por cuatro partidos, por lo que el Cervecero deberá jugar ese período como local a puertas cerradas.

Además, durante los siguientes cuatro encuentros como visitante, sus hinchas no podrán asistir a los estadios.

La sanción fue aplicada luego de los enfrentamientos entre simpatizantes y la Policía a la salida del estadio, que dejaron como saldo un patrullero dañado, un efectivo herido y varias personas detenidas, publicó el diario La Voz del Pueblo.

Comentarios

You May Also Like

Monte Hermoso adhirió a la nueva etapa del Observatorio de Estadísticas Regionales de la UPSO

De La Bahía Noticias

El Natatorio Municipal de Monte Hermoso reabrió sus puertas

De La Bahía Noticias

Las Grutas: detuvieron a un hombre acusado de intentar sustraer mercadería de un supermercado

De La Bahía Noticias