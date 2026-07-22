Dura sanción del Aprevide a un club de Tres Arroyos por incidentes

El Aprevide sancionó al club Quilmes de Tres Arroyos luego de los incidentes registrados tras el clásico frente a Huracán, disputado por la última fecha del Torneo Apertura.

La medida establece que el estadio Orfel Fontan permanecerá suspendido por cuatro partidos, por lo que el Cervecero deberá jugar ese período como local a puertas cerradas.

Además, durante los siguientes cuatro encuentros como visitante, sus hinchas no podrán asistir a los estadios.

La sanción fue aplicada luego de los enfrentamientos entre simpatizantes y la Policía a la salida del estadio, que dejaron como saldo un patrullero dañado, un efectivo herido y varias personas detenidas, publicó el diario La Voz del Pueblo.