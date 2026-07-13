Pacheco: “Las menores fueron halladas en San Pablo y estaban en buen estado de salud”

Gustavo Pacheco, secretario de Protección Ciudadana de Villarino, habló con Contra Reloj por De La Bahía, sobre la aparición de las dos menores de Pedro Luro, luego de que el padre de las niñas denunciara que la madre se las habría llevado.

“Entre la madrugada del viernes y la mañana del sábado se conoció el paradero. Las menores se encontraban en buen estado de salud, en Sao Pablo, Brasil”, afirmó.

Pacheco mencionó que “por lo que se pudo saber, la madre de las menores tendría pensado mudarse a Brasil”.

El padre había firmado un permiso para que la madre se vaya de vacaciones a Misiones con las nenas. “Ella le dijo que iba a cruzar a Brasil y Paraguay a comprar ropa, pero al acercarse al colegio se enteró que la madre habría pedido certificados de alumnas regulares para hacer el cambio de escolaridad”, detalló el funcionario.

“Me deja contento el trabajo que se realizó de manera inmediata y articulada, brindando todos los datos a la justicia para esclarecer lo que pasó y encontrar a las menores”, finalizó.