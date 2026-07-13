martes, julio 14, 2026
Golazo HD

Villa Mitre venció a Municipales y habrá final para definir el Apertura femenino

De La Bahía 915

Villa Mitre derrotó 2 a 0 a Municipales en el Predio del Sindicato y estiró la definición del Torneo Apertura de la categoría superior femenina de la Liga del Sur.

Los goles del equipo dirigido por Manuel Pierrestegui fueron convertidos por Lucrecia Semper, en el primer tiempo, y Morena Bouven, en el complemento.

Con este resultado, Villa Mitre forzó una final extra para definir al campeón del primer certamen de la temporada.

Municipales y Villa Mitre volverán a enfrentarse en el mismo escenario para definir al ganador del Torneo Apertura.

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