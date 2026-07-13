Armani se despidió de River: “Gracias por permitirme cumplir el sueño de mi vida”

El arquero Franco Armani se despidió este lunes de River Plate, club del que es aficionado desde niño y en el que disputó las últimas nueve temporadas, y que deja para regresar al colombiano Atlético Nacional con el objetivo de tener minutos en su último año de carrera.

“Después de ocho años y medio inolvidables, llegó el momento de despedirme del club que soñé defender desde que era un niño”, expresó Armani entre lágrimas en una conferencia de despedida en el estadio Monumental a la que asistieron directivos y jugadores de River.

El arquero llegó al Millonario en 2018 y cosechó un total de ocho títulos, incluyendo la Copa Libertadores 2018, que obtuvo tras derrotar a Boca Juniors en una histórica final en Madrid y que describió este lunes como su mayor logro en el club.

Además, cosechó dos títulos de Primera División, tres supercopas argentinas, una Copa Argentina, dos trofeos de campeones y una Recopa Sudamericana.

“Jamás imaginé que el destino me regalaría una historia tan hermosa”, agregó sobre su paso por River, club del cual es hincha e ídolo.

Consultado sobre su decisión de regresar a Atlético Nacional, equipo en el que jugó entre 2010 y 2017 y con el cual también levantó la Copa Libertadores (2016), explicó que fue “una decisión muy difícil” que tomó con el objetivo de “seguir jugando”, tras haber perdido la titularidad en el arco de River a manos del joven Santiago Beltrán debido a una serie de lesiones en los últimos meses.

“Nunca esperé la posibilidad esta que me llegó a esta altura de mi carrera, no lo tenía en mis planes”, agregó el portero, campeón mundial con Argentina en Catar 2022 y bicampeón de América (2021 y 2024), y subrayó: “Voy dirigido a seguir compitiendo, para mi último año de carrera terminarlo de la mejor manera”.

River anunció la salida de Armani el pasado viernes, y destacó que se trata del guardameta con más campeonatos en la historia de la institución, donde disputó un total de 366 encuentros.

“Franco Armani es, y será eternamente, parte de la historia grande de River y las puertas del club permanecerán abiertas para él siempre”, señaló el Millonario en un comunicado.

Este lunes, el presidente de River, Stéfano Di Carlo, consideró que Armani “se ha convertido en un ícono que va a vivir para siempre en la historia del club”.

“Esta es tu casa, los ídolos son permanentes, son para siempre, y Dios quiera que volvamos a vernos pronto”, concluyó.