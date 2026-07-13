Condenan a Julio De Vido por fraude en obras de la constructora sueca Skanska

Un tribunal oral condenó este lunes a Julio de Vido, ministro de Planificación durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), a cinco años de prisión en una causa por fraude en obras de gasoductos de la constructora sueca Skanska, informaron fuentes judiciales.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 4 de Buenos Aires impuso la misma pena al exsecretario de Obras Públicas José López y al exgerente general de la firma estatal Nación Fideicomisos Néstor Ulloa.

Los jueces hallaron culpables a ambos exfuncionarios de los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional y cohecho pasivo.

El tribunal fijó además penas de entre tres y cuatro años de prisión para Mario Alberto Piantoni, Gustavo Ángel Vago, Javier Azcárate, Héctor Osvaldo Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Juan Gerlero y Roberto Antonio Zareba, directivos y gerentes de Skanska.

Los jueces consideraron a los representantes de la empresa coautores del delito de cohecho activo y partícipes necesarios del fraude al Estado.

En el denominado caso Skanska se investigaron maniobras de corrupción en relación a la contratación de esa empresa para la construcción de los gasoductos Norte y Sur entre 2004 y 2006.

De acuerdo a la investigación, en esos años se pagaron dádivas y sobreprecios en el marco de las contrataciones para expandir la capacidad de transporte de gas natural de Argentina.

La Fiscalía consideró que existió un esquema de pagos de sobornos por parte de Skanska a funcionarios públicos y que, para justificar esos pagos y darle un aparente marco legal, la compañía simuló operaciones comerciales con otras 23 empresas.

La condena contra De Vido llega meses después de su encarcelamiento en noviembre pasado por el delito de administración fraudulenta, en una causa iniciada tras una tragedia ferroviaria que provocó la muerte de 51 personas en febrero de 2012.

Semanas atrás, el exministro, de 76 años, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria y dejó el penal de la localidad de Ezeiza -provincia de Buenos Aires- donde se encontraba desde el pasado 13 de noviembre.

De Vido ya había estado encarcelado entre 2017 y 2019 por otro caso de corrupción, mientras que también fue procesado por otra decena de causas.

El exministro está imputado además en la causa conocida como ‘los cuadernos de la corrupción’, que comenzó en noviembre pasado y tiene como principal imputada a Cristina Fernández. (EFE)