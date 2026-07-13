martes, julio 14, 2026
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Murió una joven en un siniestro vial

De La Bahía Noticias

Una joven de 20 años murió el sábado en un hecho de tránsito que se registró en El Resero y Lestonnac.

La víctima fue identificada como Camila Brizuela, que viajaba como acompañante en una moto Rouser 150 cc.

Fuentes oficiales señalaron que la joven falleció en el lugar y que llevaba el casco colocado.

En tanto, el conductor del rodado, Ramiro Gaitán (24), quedó imputado por homicidio culposo.

Trascendió además que el control de alcoholemia al joven dio negativo.

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