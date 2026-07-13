“No podemos pagar salarios”: la crítica situación que atraviesa Irel

Melina Chindi, directora de Irel, habló en ContraReloj por De La Bahía sobre la falta de pago por parte de las obras sociales.

“Estos meses son muy difíciles para nuestra institución. La situación no mejoró, sino que empeoró y, lejos de recibir los pagos, seguimos acumulando grandes deudas. No podemos pagar los salarios”, afirmó.

Además, señaló que los montos adeudados son muy elevados, lo que hace cada vez más difícil sostener el funcionamiento de la institución. “La situación empieza a ser angustiante y desesperante, porque la gente que hace que Irel funcione no puede cobrar su salario”, expresó.

Chindi sostuvo que, a pesar de la crítica situación económica, las prestaciones continúan brindándose a los afiliados de todas las obras sociales. Explicó que Irel cuenta con un servicio de internación con rehabilitación y que no pueden dejar sin atención a quienes dependen de esa prestación.