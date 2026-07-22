Samsung lleva la IA aplicada a la salud a los nuevos Galaxy Watch

Samsung presentó este miércoles en Londres los nuevos Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9, una nueva generación de relojes inteligentes centrada en el seguimiento continuo de la salud mediante Inteligencia Artificial (IA), con mejoras en autonomía, potencia, brillo de pantalla y comodidad.

La compañía busca convertir estos dispositivos en un asistente capaz de transformar los datos biométricos del usuario en recomendaciones personalizadas para mejorar su bienestar diario.

“Samsung está comprometida con ayudar a las personas a vivir mejor. Queremos que la transición de un tratamiento reactivo a una atención proactiva sea lo más sencilla posible”, ha afirmado TM Roh, consejero delegado, presidente y responsable de la división Device eXperience (DX) de Samsung Electronics, quien ha señalado que estos relojes representan un nuevo paso en la estrategia de salud de la compañía.

Los dos modelos comparten la nueva plataforma Snapdragon Wear Elite, pantallas más luminosas y un conjunto de funciones impulsadas por Galaxy AI y el sensor BioActive, capaces de analizar de forma continua los hábitos del usuario para ofrecer información personalizada sobre sueño, actividad física, recuperación y salud cardiovascular.

Galaxy Watch Ultra2 está orientado a los usuarios más deportivos y a las actividades al aire libre. Incorpora nuevos modos para disciplinas como las carreras de montaña, con información sobre altitud, desnivel y recomendaciones de hidratación, además de ampliar sus capacidades para el buceo con certificaciones específicas y nuevas funciones desarrolladas junto a Mares que llegarán próximamente mediante la aplicación Ultra2 Diving.

El dispositivo también mejora su apartado técnico con una batería de 800 mAh, un 35 por ciento superior a la generación anterior, una pantalla que alcanza los 5.000 nits de brillo y un diseño un 12 por ciento más delgado, manteniendo la caja de titanio y estrenando correas más ligeras.

Por su parte, Galaxy Watch9 apuesta por el seguimiento del bienestar diario con un diseño de aluminio más ligero, una batería de 390 mAh y una pantalla de hasta 3.000 nits. Samsung ha mejorado además el ajuste a la muñeca para favorecer un uso continuo durante todo el día y la noche.

Las principales novedades de ‘software’ llegan de la mano de Galaxy AI, que convierte los datos biométricos recogidos por el sensor BioActive en recomendaciones prácticas. Entre las nuevas funciones figuran una versión mejorada de la detección de apnea del sueño, el seguimiento de constantes vitales durante el descanso, recomendaciones para adaptar la carga de entrenamiento, un índice de condición física y alertas para proteger la salud auditiva cuando se detectan niveles de ruido potencialmente perjudiciales.

Samsung también acompañará ambos relojes con nuevas colecciones de correas adaptadas a distintos usos y ofrecerá Samsung Care+, que incluye cobertura frente a daños accidentales, ampliación de garantía y protección frente a robo y pérdida, además de promociones con los servicios Strava e iFIT.

Galaxy Watch Ultra2 estará disponible en un tamaño de 47 milímetros y Galaxy Watch9 en versiones de 40 y 44 milímetros. Ambos podrán reservarse a partir del 22 de julio y llegarán al mercado el próximo 7 de agosto, ampliando el ecosistema de dispositivos con IA de Samsung junto a la nueva familia Galaxy Z. (Europa Press)