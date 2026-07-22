Ayala: “Si veo a Dani Olmo, le voy a pedir disculpas en persona”

Roberto Fabián Ayala, componente del cuerpo técnico de la selección argentina de Lionel Scaloni, se mostró arrepentido de su comportamiento tras la final del Mundial y aseguró que, si ve al español Dani Olmo, le pedirá disculpas “en persona” por el empujón que le dio.

“Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, para mí son cosas que quedan ahí y ya está”, dijo este miércoles en una entrevista en Esports Migdia en Valencia Capital Radio.

En ese sentido, el exfutbolista del Valencia, con el que ganó dos Ligas, una UEFA y una Supercopa de Europa, no quiso entrar en qué pasó dentro del campo y el motivo por el que dio un empujón a Dani Olmo.

“Para mí, hay que cortar las cosas y dejarlo ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí”, dijo Ayala.