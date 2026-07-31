Pringles: continúan los análisis para determinar el origen de la intoxicación

El área de Bromatología de Coronel Pringles continúa con los análisis para determinar el origen de los casos de intoxicación vinculados a alimentos utilizados en una propuesta solidaria.

Según informó el titular del área de Salud, Luis González, a LU24, las primeras pruebas realizadas arrojaron resultados parciales y no definitivos.

A la vez, señaló que continúan los análisis en el laboratorio local y se aguardan los resultados de las muestras enviadas a Bahía Blanca.

Desde el área señalaron que, hasta el momento, todo indica que podría tratarse de una contaminación cruzada con alimentos utilizados en la actividad solidaria.