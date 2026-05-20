Monte Hermoso se moviliza para recuperar su playa tras el temporal

Franco Gentili, secretario de turismo de Monte Hermoso, habló con ContraReloj por De La Bahía acerca de la jornada solidaria para limpiar la zona costera de la localidad.

El secretario señaló que despues de lo que fue la gran sudestada hubo gran predispocisión y solidaridad de toda la comunidad de Monte Hermoso a ayudar con la limpieza y reconstrucción del frente costero, “Por eso decidimos impulsar una jornada solidaria y ecologica para entre todos juntar y recolectar toda la suciedad que el mar se levo ese día y ahora esta devolviendo” , sostuvo.

“La idea es entre todos volver a tener nuestra playa, que siempre se caracterizó por ser limpia, ordenada y segura”, destacó Gentili y afirmó que será un encuentro abierto a la comunidad donde se dividirán en grupos para los diferentes sectores.

Si bien el municipio brindara bolsas y guantes a quienes asistan, tambien podrán llevarse elemtos propios si lo desean.

El punto de encuentro será en Traful bis y Costanera, el lunes 25 de mayo a las 9:3 am