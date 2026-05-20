Diputada libertaria defendió los cambios en las Zonas Frías

La diputada por La Libertad Avanza Silvana Giudici defendió los cambios impulsados por el oficialismo en el régimen de subsidios por Zonas Frías y aseguró que el esquema actual incorporó a millones de beneficiarios que no necesitan asistencia estatal.

“3,4 millones de personas más empezaron a recibir el subsidio sin necesitarlo, en la mayoría de los casos”, afirmó en un video que compartió en redes sociales.

“El 50% de esa población que recibe el subsidio del 2021 resulta que gana más de tres canastas básicas: ingresos por más de 4,1 millones de pesos por familia. A mí me parece y creo que vas a coincidir con que este régimen termina siendo una injusticia silenciosa que profundiza la desigualdad”, sentenció Giudici. (Diario Clarín)