El intendente de Santa Rosa acusó al Gobierno nacional de impulsar “un recorte encubierto” al subsidio por Zonas Frías

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, cuestionó el proyecto impulsado por el Gobierno para modificar el régimen de subsidios de Zonas Frías y advirtió que la iniciativa implicará “un recorte” en las boletas de gas para los usuarios de La Pampa.

“Justo antes del invierno, Nación quiere recortar el subsidio al gas de las familias pampeanas. No lo llaman recorte: cambian la base de cálculo, pero es un recorte”, apuntó a través de su cuenta de X.

Según explicó el jefe comunal, el cambio previsto haría que “el descuento del 50% dejaría de aplicarse sobre la tarifa completa y pasaría a cubrir solo el precio del gas”, por lo que “el beneficio real se reduciría a la mitad”.

Y continuó: “No es un privilegio. Es una compensación por vivir en una región donde el gas no es un gasto opcional: es calefacción, es agua caliente, es invierno. El régimen de Zona Fría existe porque la geografía genera desigualdad tarifaria. Eliminarlo sin decir que lo eliminan es una trampa”.

Di Nápoli le pidió a los diputados nacionales que rechacen el proyecto en la sesión prevista para este miércoles y apuntó contra el diputado de La Libertad Avanza por La Pampa, Adrián Ravier: “Ya tomó su decisión: firmó el dictamen que aprueba este recorte. Esperamos que mañana los demás elijan distinto”. (Diario Clarín)