Sustraen placas y destruyen tumbas en el cementerio de Espartillar

La Municipalidad de Saavedra expresó su “profundo repudio” ante los hechos de vandalismo y hurto registrados en el cementerio de Espartillar, donde “fueron sustraídas placas de distintas sepulturas y se ocasionaron daños en tumbas y sectores del predio”.

Lo sucedido “representa no solo un daño material sino también una profunda falta de respeto hacia las familias, la memoria de sus seres queridos y toda la comunidad”.

Ante esta situación, la Patrulla Rural realizó la correspondiente denuncia de oficio, iniciándose las actuaciones pertinentes.

Asimismo, desde el Municipio se dio inmediato aviso a las autoridades de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y se continuará acompañando el avance de la investigación.

La Municipalidad de Saavedra-Pigüé y la Delegación de Espartillar “se encuentran a disposición de los vecinos afectados, acompañando este difícil momento y trabajando junto a las autoridades correspondientes para esclarecer lo sucedido”.

Este tipo de hechos “atenta contra valores fundamentales de respeto, convivencia y cuidado de los espacios que forman parte de la memoria colectiva de la comunidad”, señaló el municipio de Saavedra.