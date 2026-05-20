La Pampa: una intoxicación por monóxido de carbono dejó un muerto y dos internados

Un hombre murió en un departamento de alquiler de General Pico por inhalación de monóxido de carbono.

Además, otras dos personas que estaban en el lugar -hermanos del hombre fallecido- tuvieron que ser hospitalizadas de urgencia.

Un funcionario judicial identificó a la víctima fatal como Mauro Sebastián Becerra, de 32 años de edad.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, los tres hermanos, todos residentes de General Pico, habían ingresado al alojamiento durante la tarde del lunes.

El plazo de permanencia vencía el martes por la mañana, pero al no obtener respuestas ni recibir las llaves, el hijo del propietario decidió acercarse al inmueble.

Horas después regresó al lugar y, al notar que la llave permanecía colocada del lado interno de la puerta, resolvió romper el vidrio de una ventana junto a otra persona para verificar qué ocurría.

Al ingresar, encontraron a uno de los hombres sin signos vitales, mientras que los otros dos permanecían inconscientes dentro del departamento.