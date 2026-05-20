La Escuela de Ciclo Básico Común abre inscripciones para 2027

La Escuela de Ciclo Básico Común tomará entre el 1 y el 12 de junio inscripciones de estudiantes próximos a concluir el nivel primario que pretendan ingresar al primer año de la institución en 2027.

El trámite inicia con una inscripción en línea, en la página oficial de la ECBC.

La planilla obtenida allí, una copia del documento de identidad de la o el aspirante y el formulario de vacunación deberán presentarse luego a través de un formulario que estará disponible en la misma página durante ese periodo.

Los cursos de nivelación en Matemática y Lengua serán obligatorios y se dictarán entre agosto y noviembre, con modalidad presencial.

Para obtener más información es posible escribir a ingreso.ecbc@uns.edu.ar.