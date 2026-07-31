FIFA evalúa repercusiones de ampliar el Mundial a 64 selecciones para la edición de 2030

La FIFA está estudiando si ampliar la Copa del Mundo de 48 a 64 equipos para la edición de 2030, según un documento al que tuvo acceso Reuters, una medida que podría transformar el torneo estrella del fútbol mundial al celebrarse su centenario.

El organismo rector del fútbol mundial busca contratar a una agencia independiente para evaluar este ambicioso plan de expansión, que sumaría otras 16 selecciones a un torneo que ya había pasado de 32 a 48 equipos para la edición de 2026.

“La FIFA desea designar a una agencia independiente para determinar si la ampliación de la Copa del Mundo de la FIFA de 48 a 64 selecciones participantes, a partir de la edición de 2030, afectaría a la propuesta del torneo, y de qué manera”, se indica en un informe de análisis.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) propuso oficialmente el año pasado organizar el Mundial de 2030 con 64 equipos, permitiendo así que más países tuvieran la oportunidad de sumarse a las celebraciones de la edición centenaria del torneo.

La edición de 2026, en Estados Unidos, Canadá y México, fue la primera desde 1998 en abandonar el formato de 32 equipos; se añadieron cuatro grupos más y una ronda de eliminación adicional, lo que resultó en un total de 104 partidos a lo largo de más de cinco semanas.

Este estudio acelerado se produce tras el plan de la FIFA de crear una filial valorada en 20.000 millones de dólares para gestionar la Copa del Mundo y otros eventos junto con inversores externos, una iniciativa que ha suscitado críticas y ha llevado a la UEFA a decidir boicotear los eventos de la FIFA.