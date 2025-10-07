martes, octubre 7, 2025
A las 8 de la mañana cortarán la luz en tres sectores de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en Bahía Blanca.

La interrupción será de:

– de 8 a 12:30 en el cuadrante comprendido por las calles Beruti, Pedro Pico, Santa Fe, Río Negro.
– de 8 a 11:30 en el cuadrante comprendido por las calles Ayacucho, Don Bosco, Albarracín, Los Teros.
– de 8:30 a 10:30 en el cuadrante comprendido por las calles La Pinta, Teniente Farías, Paul Harris, Combate de Montevideo.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

