A las 8 de la mañana cortarán la luz en tres sectores de Bahía Blanca

La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en Bahía Blanca.

La interrupción será de:

– de 8 a 12:30 en el cuadrante comprendido por las calles Beruti, Pedro Pico, Santa Fe, Río Negro.

– de 8 a 11:30 en el cuadrante comprendido por las calles Ayacucho, Don Bosco, Albarracín, Los Teros.

– de 8:30 a 10:30 en el cuadrante comprendido por las calles La Pinta, Teniente Farías, Paul Harris, Combate de Montevideo.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.