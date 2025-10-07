martes, octubre 7, 2025
Locales

Realizan un simulacro de emergencia en una estación de servicio de la ciudad

De La Bahía Noticias

La Dirección de Defensa Civil informa que hasta las 11 se llevará a cabo un simulacro de emergencia en la estación de servicio YPF, ubicada en Brandsen 306, esquina Lamadrid.

El ejercicio forma parte de las actividades de capacitación y evaluación conjunta entre Defensa Civil, Comando de Comunicación y Emergencias (CCE-109), Centro de Despacho 911, Control de Tránsito Urbano, Bomberos, ambulancia del sistema de emergencias y personal de la propia estación de servicio.

La hipótesis de trabajo plantea un principio de incendio en el motor de un vehículo durante la carga de combustible, rápidamente detectado y controlado por el personal, sin personas heridas ni daños mayores.

Se trata de un simulacro menor, sin cortes de calles ni afectación a la circulación vehicular.

El objetivo general es evaluar la capacidad de respuesta del personal operativo y de los organismos intervinientes ante una situación de emergencia, verificando la correcta aplicación de los protocolos, el uso de equipos de protección y la coordinación entre las distintas áreas.

Defensa Civil lleva tranquilidad a los vecinos a fin de no alarmarse ante la presencia de equipos de emergencia en la zona durante la mañana y agradece la colaboración de todos para el desarrollo del ejercicio.

Comentarios

You May Also Like

“Entre las drogas que se detectan dio positivo para cocaína” confirmó María Laura Biondini

De La Bahía Noticias

Un incendio provocó importantes daños en la pista de BMX del Parque de Mayo

De La Bahía Noticias

Mediante el celular se puede ingresar y salir del Estacionamiento

De La Bahía Noticias