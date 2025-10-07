Realizan un simulacro de emergencia en una estación de servicio de la ciudad

La Dirección de Defensa Civil informa que hasta las 11 se llevará a cabo un simulacro de emergencia en la estación de servicio YPF, ubicada en Brandsen 306, esquina Lamadrid.

El ejercicio forma parte de las actividades de capacitación y evaluación conjunta entre Defensa Civil, Comando de Comunicación y Emergencias (CCE-109), Centro de Despacho 911, Control de Tránsito Urbano, Bomberos, ambulancia del sistema de emergencias y personal de la propia estación de servicio.

La hipótesis de trabajo plantea un principio de incendio en el motor de un vehículo durante la carga de combustible, rápidamente detectado y controlado por el personal, sin personas heridas ni daños mayores.

Se trata de un simulacro menor, sin cortes de calles ni afectación a la circulación vehicular.

El objetivo general es evaluar la capacidad de respuesta del personal operativo y de los organismos intervinientes ante una situación de emergencia, verificando la correcta aplicación de los protocolos, el uso de equipos de protección y la coordinación entre las distintas áreas.

Defensa Civil lleva tranquilidad a los vecinos a fin de no alarmarse ante la presencia de equipos de emergencia en la zona durante la mañana y agradece la colaboración de todos para el desarrollo del ejercicio.