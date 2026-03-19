A las 8:30 cortan la energía en cuatro sectores de Bahía Blanca

La empresa EDES anunció cortes de energía en cuatro sectores de Bahía Blanca.

Las interrupciones serán:

– de 8:30 a 10 en el cuadrante comprendido por las calles Gambartes, Godoy Cruz, Urtasun, Indiada.

– de 8:30 a 12 en el cuadrante comprendido por las calles Cramer, Victorica, Rosales, Molina Campos.

– de 8:30 a 12 en el cuadrante comprendido por las calles Biggio, Lacolla, Nicolás Pirez, Iturra.

– de 8:30 a 12:30 en el cuadrante comprendido por las calles Paraná, Terrada, Blandengues, Islas Malvinas.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.