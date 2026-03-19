Los precios del gas se dispararon en medio de los ataques a las instalaciones del Golfo Pérsico

El precio del gas natural se disparó ante la escalada de ataques en el Golfo Pérsico, que amenazaba con causar daños a largo plazo a las principales instalaciones energéticas.

Los futuros del gas europeo se dispararon hasta un 35%, duplicando con creces su nivel anterior a la guerra.

Un misil iraní causó graves daños a un complejo catarí que alberga la mayor planta de gas natural licuado del mundo.

Asimismo, una instalación de gas en Abu Dabi fue clausurada tras ser alcanzada por escombros de un ataque interceptado, y dos refinerías de petróleo en Kuwait fueron incendiadas por ataques con drones.

Arabia Saudita evaluaba los daños tras la caída de un dron sobre una refinería cerca del Mar Rojo.

El ataque a Qatar plantea la posibilidad de un aumento a largo plazo en los precios de la energía como consecuencia de la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán.

Si bien el flujo de petróleo y gas a través del Estrecho de Ormuz podría reanudarse una vez finalizado el conflicto, la recuperación de las instalaciones de producción gravemente dañadas en la región podría demorar mucho más.