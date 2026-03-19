Detienen en el macrocentro de Bahía Blanca a un hombre que tiene un gran prontuario

Personal de la Comisaría Segunda detuvo a un hombre que se encontraba prófugo de la justicia, durante un procedimiento realizado ayer alrededor de las 22 en el macrocentro bahiense.

El demorado fue identificado como Lucas Ezequiel Giménez Pazos, de 34 años, quien registraba un pedido de captura vigente emitido por el Juzgado Criminal 1 de Pergamino.

“Se trata de un reconocido delincuente con un gran prontuario delictivo dentro y fuera de nuestra ciudad”, dijeron fuentes oficiales a DE LA BAHÍA.

Tras la detención, fue trasladado a la seccional. Luego de la comunicación con los organismos judiciales, se dispuso que permanezca alojado en calidad de detenido a la espera de cupo en una unidad penal.