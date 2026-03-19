El Gobierno de Milei oficializó la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud

A través de una publicación en el Boletín Oficial, este jueves a la madrugada el Gobierno oficializó la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) luego de que la administración libertaria criticara, especialmente, la acción del organismo durante la pandemia del Covid-19.

La medida fue publicada en el apartado de Tratados y Convenios Internacionales con la firma del director de la Dirección de Tratados, Juan Pablo Paniego.

Allí quedó retratada la fecha en la que la Argentina se incorporó a la OMS (22 de octubre de 1948), el día en el que el Gobierno realizó la denuncia, el 17 de marzo de 2025, y luego, la terminación del acuerdo, este 17 de marzo.