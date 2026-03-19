Liga del Sur: resultados, tablas de posiciones, sancionados y la próxima fecha

Se disputó la fecha 1 de Primera División A y B del Torneo Apertura “Jorge Luis Dambolena”, que organiza la Liga del Sur.

PRIMERA DIVISIÓN A

Bella Vista 3 (Lucas Martínez, Alexis Vega y Gabino Belleggia) – San Francisco 1 (Juan Romero)

Libertad 3 (Luciano Trídico, Mauro Sabatini y Matías Mayer) – Huracán 1 (Iván Agudiak)

Villa Mitre 2 (Juan Acosta y Santiago Gómez) – Liniers 0

Sporting 1 (Jonathan Font) – La Armonía 2 (Matías Malmoria -2-)

PRIMERA DIVISIÓN B

Tiro Federal 0 – Comercial 1 (Diego Cuevas e/c)

Sansinena 3 (Pablo González, Valentín Moral y Manuel Stortini) – Pacífico (C) 3 (Gianni Ferrari -2- y Emiliano López)

Dublin 1 (Marcos Pérez Troncoso) – Rosario PB 1 (Sebastián Mendoza)

Pacifico (BB) 0 – Olimpo 0.

TABLAS DE POSICIONES

SANCIONES A JUGADORES

– Cinco partidos para Francisco D’angelo (Sporting).

– Tres partidos para Cristian Pekel (Libertad).

– Un Partido para Francisco Olate (Sansinena), Santiago Skliar (Olimpo), Pablo Mungo (Bella Vista) y Marcelo Castellano (San Francisco).

PRÓXIMA FECHA

