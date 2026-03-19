Liga del Sur: resultados, tablas de posiciones, sancionados y la próxima fecha
Se disputó la fecha 1 de Primera División A y B del Torneo Apertura “Jorge Luis Dambolena”, que organiza la Liga del Sur.
PRIMERA DIVISIÓN A
Bella Vista 3 (Lucas Martínez, Alexis Vega y Gabino Belleggia) – San Francisco 1 (Juan Romero)
Libertad 3 (Luciano Trídico, Mauro Sabatini y Matías Mayer) – Huracán 1 (Iván Agudiak)
Villa Mitre 2 (Juan Acosta y Santiago Gómez) – Liniers 0
Sporting 1 (Jonathan Font) – La Armonía 2 (Matías Malmoria -2-)
PRIMERA DIVISIÓN B
Tiro Federal 0 – Comercial 1 (Diego Cuevas e/c)
Sansinena 3 (Pablo González, Valentín Moral y Manuel Stortini) – Pacífico (C) 3 (Gianni Ferrari -2- y Emiliano López)
Dublin 1 (Marcos Pérez Troncoso) – Rosario PB 1 (Sebastián Mendoza)
Pacifico (BB) 0 – Olimpo 0.
TABLAS DE POSICIONES
SANCIONES A JUGADORES
– Cinco partidos para Francisco D’angelo (Sporting).
– Tres partidos para Cristian Pekel (Libertad).
– Un Partido para Francisco Olate (Sansinena), Santiago Skliar (Olimpo), Pablo Mungo (Bella Vista) y Marcelo Castellano (San Francisco).
PRÓXIMA FECHA