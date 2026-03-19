El intendente Susbielles dijo que la inversión de la compañía MEGA “es una buena noticia para Bahía Blanca”

El intendente Federico Susbielles informó que la compañía MEGA presentó una inversión de 360 millones de dólares en el marco del RIGI y señaló que “estamos hablando de más trabajo, más desarrollo y más oportunidades para la comunidad”.

En ese sentido, sostuvo que es “una muy buena noticia para Bahía Blanca y para el desarrollo productivo de la Argentina”.

El jefe comunal señaló que se trata de una inversión que tendrá impacto directo en la cadena productiva, logística y de servicios.

“Esta iniciativa amplía la infraestructura vinculada a Vaca Muerta y genera empleo, impulsa la producción y posiciona a Bahía Blanca como un nodo estratégico para la exportación de energía y la generación de divisas”, agregó Susbielles.