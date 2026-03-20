viernes, marzo 20, 2026
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A las 8:30 cortan la energía en tres sectores de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en tres sectores de Bahía Blanca.

Las interrupciones serán:

– de 8:30 a 10:30 en Remedios de Escalada al 400-500 vereda par.

– de 8:30 a 12 en el cuadrante comprendido por las calles Guardia Vieja, Alberdi, Godoy Cruz, Drago

– de 8:30 a 12:30 en el cuadrante comprendido por las calles Blandengues, Sixto Laspiur, Bravard, Tucumán.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

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