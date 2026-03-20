A las 8:30 cortan la energía en tres sectores de Bahía Blanca

La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en tres sectores de Bahía Blanca.

Las interrupciones serán:

– de 8:30 a 10:30 en Remedios de Escalada al 400-500 vereda par.

– de 8:30 a 12 en el cuadrante comprendido por las calles Guardia Vieja, Alberdi, Godoy Cruz, Drago

– de 8:30 a 12:30 en el cuadrante comprendido por las calles Blandengues, Sixto Laspiur, Bravard, Tucumán.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.