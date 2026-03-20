El líder supremo de Irán llama a “arrebatar la seguridad a los enemigos”

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este viernes que se debe “arrebatar la seguridad a los enemigos”, en un mensaje de condolencias por el asesinado ministro de Inteligencia, Ismail Jatib.

“La seguridad debe ser arrebatada a los enemigos internos y externos y otorgársela a todos nuestros conciudadanos”, dijo en un mensaje en X Jameneí.

El líder religioso expresó sus condolencias por la muerte de Jatib el martes por la noche y deseó que “la misericordia de Dios descanse sobre él”.

A Mojtaba Jameneí no se le ha visto en público ni en imágenes desde que fue nombrado el 8 de marzo líder supremo en sustitución de su padre Alí Jameneí, asesinado en el primer día de guerra. Los funerales de Jatib se celebrarán hoy en la mezquita Mosala de Teherán.

Un día antes también fue asesinado el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lariyaní, la figura política más relevante en el país hasta su muerte.

Mientras tanto, Teherán siguió sufriendo ataques israelíes-estadounidenses con al menos cinco bombardeos a lo largo de la noche. También se han reportado ataques en Isfahan y Yazd, donde parece que fueron bombardeadas dos instalaciones militares.

La guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán se encuentra ya en la tercera semana con continuos bombardeos contra el territorio iraní, en especial Teherán, que ha respondido con ataques a instalaciones estadounidenses y energéticas en la región, y el bloqueo del estrecho de Ormuz. Irán ya no ofrece datos del número de muertos en su territorio en el conflicto.

La última cifra oficial se publicó el 5 de marzo y se situó en 1.230. Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúa el número de muertos en 3.134. (EFE)