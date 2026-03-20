viernes, marzo 20, 2026
Golazo HD

Confirman los árbitros del fin de semana en el fútbol mayor de la Liga del Sur

De La Bahía Noticias

La Liga del Sur confirmó los árbitros del fin de semana en el fútbol mayor.

PRIMERA DIVISIÓN A

Huracán – Sporting: Leopoldo Gorosito

La Armonía – Villa Mitre: Juan Aispuro

San Francisco – Libertad: Lucas De Dios

Bella Vista Vs Liniers: Juan Vega

PRIMERA DIVISIÓN B

Rosario PB – Pacifico BB: Ariel Turcumán

Pacífico C – Dublin: Raúl Kerman

Olimpo – Tiro Federal: Franco Yatzky

Sansinena – Comercial: Facundo Altuna

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