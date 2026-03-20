Confirman los árbitros del fin de semana en el fútbol mayor de la Liga del Sur
La Liga del Sur confirmó los árbitros del fin de semana en el fútbol mayor.
PRIMERA DIVISIÓN A
Huracán – Sporting: Leopoldo Gorosito
La Armonía – Villa Mitre: Juan Aispuro
San Francisco – Libertad: Lucas De Dios
Bella Vista Vs Liniers: Juan Vega
PRIMERA DIVISIÓN B
Rosario PB – Pacifico BB: Ariel Turcumán
Pacífico C – Dublin: Raúl Kerman
Olimpo – Tiro Federal: Franco Yatzky
Sansinena – Comercial: Facundo Altuna
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