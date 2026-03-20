Confirman los árbitros del fin de semana en el fútbol mayor de la Liga del Sur

La Liga del Sur confirmó los árbitros del fin de semana en el fútbol mayor.

PRIMERA DIVISIÓN A

Huracán – Sporting: Leopoldo Gorosito

La Armonía – Villa Mitre: Juan Aispuro

San Francisco – Libertad: Lucas De Dios

Bella Vista Vs Liniers: Juan Vega

PRIMERA DIVISIÓN B

Rosario PB – Pacifico BB: Ariel Turcumán

Pacífico C – Dublin: Raúl Kerman

Olimpo – Tiro Federal: Franco Yatzky

Sansinena – Comercial: Facundo Altuna