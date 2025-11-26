A las 8:30 cortan la luz en un sector de Bahía Blanca
La empresa EDES anunció que hoy realizará un corte de energía en un sector de Bahía Blanca por tareas de mantenimiento.
La interrupción se realizará de 8:30 a 12:30 y afectará al cuadrante comprendido por las calles Fuerte Argentino, Pastor Obligado, 19 de Mayo, avenida Alem, Alsina.
Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.
